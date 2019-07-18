Пьяный житель Кош-Агачского района надругался над тещей – инвалидом 1 группы, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, 14 июля нетрезвый зять использовал беспомощное состояние 67-летней женщины, совершив насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.