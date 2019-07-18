85 студентов Сибирского института международных отношений и регионоведения (СИМОР) продолжат обучение в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) из-за того, что у СИМОР истекла аккредитация на обучение по трем направлениям.

Речь идет бакалавриате в сфере зарубежного регионоведение, а также бакалавриате и магистратуре в дисциплине "международные отношения".

В пресс-службе НГУЭУ уточнили, что условия обучения студентов останутся прежними. Они будут получать образование на базе кафедры мировой экономики, международных отношений и права факультета государственного сектора.

Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов уточнил, что с зачетами и перезачетами в связи с переводом больших проблем возникнуть не должно, хотя в программах университетов есть небольшие расхождения.

Он уточнил, что к работе планируется привлечь некоторых преподавателей СИМОР.

"Благодаря новым специалистам мы усилим свое главное качество – междисциплинарность, — заявил Борисов. — К преподавателям по экономике, истории, филологии, философии, праву добавятся кандидаты политических и социологических наук".