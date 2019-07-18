Аналитики компании "Яндекс" выяснили, что любители футбола из Алтайского края и Республики Алтай чаще всего болеют за московский "Спартак".

Перед началом нового сезона российской Премьер-лиги специалисты проанализировали предпочтения футбольных болельщиков из разных регионов и нанесли их на карту.

"Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд", — рассказали авторы исследования.

В целом, судя по карте, все жители Сибири болеют за многократного чемпиона страны. В целом и по стране красно-белые вызывают симпатии у болельщиков. На втором месте — чемпион российской Премьер-лиги "Зенит". ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии.