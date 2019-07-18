Сергей Дугин пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни / Фото: Андрей Чурилов barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин в среду, 17 июля, пришел с поздравлениями к ветерану Великой Отечественной войны Петру Антропову, который в этот день встретил свой 95-й день рождения, сообщается на официальном сайте города со ссылкой на "Вечерний Барнаул".

На фронт Петра Федотовича призвали в июле 1942 года — он служил в особом огневом минометном полку на Украинском фронте. Как все, сначала учился стрельбе, а потом шел в бой и оттеснял противника. В одном из боев он получил ранение, из-за которого и был комиссован в мае 1944 года.

"Правую руку на Днепре оставил, на переправе. Самолеты нас бомбили. Мне сразу руку ниже локтя оторвало, пошло заражение, вот и отняли до плеча. Я с этим даже домой не хотел идти, голодовку объявлял. Но ничего, вернулся в Михайловку, пошел в колхоз. Сначала трудно было устроиться, но доказал, что работать могу. А как иначе? Женился, трое детей да мать на иждивении. Лопаты, вилы, топор, пила — мои главные инструменты были. Потом кем только не был — и конюшил, и сторожил. Так и наработал свой трудовой стаж в 60 лет", — рассказал именинник гостям.

Дочь ветерана Галина рассказала, что отец сам построил дом на даче, а еще два года назад сам огород вскапывал, литовкой у себя и соседей траву выкашивал.

Петр Антропов награжден орденами Отечественной войны I и II степени, юбилейными медалями и знаком "Фронтовик". У ветерана шесть внуков, семь правнуков и уже появился праправнук.

Также ветерана пришли поздравить главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полпреда президента РФ Юрий Земский, который лица главы государства поблагодарил Петра Федотовича. Дугин пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Присутствовали также представители городского управления социальной защиты населения и администрации Индустриального района Барнаула.

Ранее чиновники подсчитали, какая пенсия у ветеранов ВОВ в России. По данным на 1 апреля, в стране насчитывается 75 495 жителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.