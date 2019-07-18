Российские аналоги американской "Зоны 51", в которой по легенде спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами, могут скрытно существовать на территории нашей страны, рассказал РИА "Новости" учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

Военная база "Зона 51" в Неваде долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

"Я не собирал такую информацию. На уровне слухов — что-то в Мытищах, что-то на Урале, что-то за Уралом, что-то в Крыму. Но никакой конкретики у меня нет. Серьезно распиаренного места, аналогичного "Зоне 51", у нас не наблюдается", — отметил Курбатов.

Он уверен, что "что-то, конечно, обязано быть". "Есть в сети номера воинских частей, которые вроде как собирают информацию, ведут работы", — объяснил эксперт свои мысли.

Другой уфолог Николай Субботин отметил, что достоверной информации о том, что в указанных регионах имеются объекты по изучению инопланетных технологий, нет: "Не вижу смысла относиться серьезно, пока нет достаточно информации".

Ранее была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. На "штурм" уже записались 1,5 миллиона человек, еще более миллиона написали, что "интересуются" этим мероприятием. "Штурм" запланирован на 20 сентября.

Представитель ВВС США Лора Макэндрюс заявила, что военно-воздушные силы США обязуются защитить базу "Зона 51" от "штурма" желающих увидеть инопланетян.