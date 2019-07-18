Рабочие приступили к строительству двух дополнительных ливнеприемных колодцев в Барнауле / Фото: barnaul.org

Продолжается капитальный ремонт участка дороги по улице Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев, сообщается на официальном сайте Барнаула.

На этой неделе рабочие приступили к строительству двух дополнительных ливнеприемных колодцев, которые будут расположены между переулком Революционным и улицей Челюскинцев.

Отмечается, что изначально колодцы не были предусмотрены проектом, однако в процессе ремонта дорожной службой совместно с проектным институтом принято решение об их необходимости, чтобы вода не застаивалась на проезжей части и не подтапливала дома.

Общая площадь ремонта на улице Пролетарской составит 7,7 тысяч кв.м на сумму 15,5 млн рублей.

Уже выполнено фрезерование поврежденного слоя на всем протяжении. В границах проспекта Красноармейского и переулка Революционного установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары. На участке от проспекта Красноармейского до переулка Радищева уложено два слоя горячего асфальтобетона. Продолжается ремонт колодцев, установка бордюрного камня.

Ремонт проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ранее мэрия Барнаула приняла первую отремонтированную по этому проекту дорогу, ведущую в поселок Затон.