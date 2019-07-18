Рабочие приступили к строительству двух дополнительных ливнеприемных колодцев в Барнауле / Фото: barnaul.org
Продолжается капитальный ремонт участка дороги по улице Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев, сообщается на официальном сайте Барнаула.
На этой неделе рабочие приступили к строительству двух дополнительных ливнеприемных колодцев, которые будут расположены между переулком Революционным и улицей Челюскинцев.
Отмечается, что изначально колодцы не были предусмотрены проектом, однако в процессе ремонта дорожной службой совместно с проектным институтом принято решение об их необходимости, чтобы вода не застаивалась на проезжей части и не подтапливала дома.
Общая площадь ремонта на улице Пролетарской составит 7,7 тысяч кв.м на сумму 15,5 млн рублей.
Уже выполнено фрезерование поврежденного слоя на всем протяжении. В границах проспекта Красноармейского и переулка Революционного установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары. На участке от проспекта Красноармейского до переулка Радищева уложено два слоя горячего асфальтобетона. Продолжается ремонт колодцев, установка бордюрного камня.
Ремонт проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ранее мэрия Барнаула приняла первую отремонтированную по этому проекту дорогу, ведущую в поселок Затон.
Комментарии
Интересно, а на участке от Ленина до Красноармейского планируют хоть что-то делать? Тротуары отсутствуют в принципе, везде грязь, мусор.... Центр города....
Ливневку быстренько прокладывают на участках под жилую застройку.