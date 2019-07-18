На Калининской атомной электростанции в Тверской области произошло короткое замыкание, в результате два энергоблока остановились, а после отключился и еще один, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Калининская АЭС, входящая в концерн "Росэнергоатома", расположена на севере области в 120 километрах от Твери и в 360 километрах — от Москвы. Первые два блока станции построили в 1970-80-х годах. Эта АЭС обеспечивает Тверскую область 83,5% электричества. В прошлом году она выработала рекордное количество энергии за всю историю работы электростанций в России.

"Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС", — рассказали в "Росэнергоатоме".

Отмечается, что после короткого замыкания сработала защита и энергоблоки № 1 и № 2 автоматически отключились, а после отключился еще один энергоблок.

Радиационный фон на АЭС и поблизости находится в норме, добавили в компании.

11 июля произошел пожар на Мытищинской ТЭЦ-27 "Северная", введенной в эксплуатацию в 1992 году. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.