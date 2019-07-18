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Ленинский продолжает лысеть: в Барнауле убирают деревья с проспекта Ленина

, ИА "Амител"
Автолюбители предполагают, что идет подготовка к расширению проблемного перекрестка Ленина - Матросова

Деревья срезают в Барнауле на проспекте Ленина / Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле на проспекте Ленина продолжают пилить деревья, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"На проспекте Ленина перед поворотом на Матросова под ноль срезают деревья", — рассказывают очевидцы.

В комментариях отмечают, что, скорее всего, идет подготовка к расширению проблемного перекрестка Ленина — Матросова.

"Так тут стоит весь проспект. Из-за неправильной работы светофоров в том числе. А на Ленина — Матросова один перекресток забивают тупорезы, поворачивающие с нескольких рядов. Дальше проспект практически пустой! В час пик из-за этого стоит проспект до Нового рынка и дальше", — пишет один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле высадят 550 деревьев и почти 500 тысяч цветов, а также город украсят около тысячи новых кустарников. Для новых деревьев и кустарников выбрали в том числе и проспект Ленина.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.07.2019 14:58
krash

Вот! прально! Нафиг эти деревья! все вырубим, потом как в новосибе будем задыхаться клубами гари и выхлопов.

Под суд тех, кто подписал проект.

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