Лосей вновь заметили в Барнауле на объездной дороге, сообщается в Instagram go_barnaul.

"Водители будьте внимательны, особенно в темное время суток", — говорится в подписи к видео, на котором лось жует листья прямо у дороги.

Из-за деревьев животных не видно, а скорость у автомобилей приличная.

В июне автомобиль сбил лося на Правобережном тракте под Барнаулом. Животное, решившее перебежать дорогу, в результате ДТП погибло. По словам очевидцев, в машине находилась семья с двумя маленькими детьми. Водителя в состоянии средней тяжести увезли на скорой в больницу. Остальные члены семьи не пострадали.

В Барнауле в июне начались работы по обновлению дороги в обход города. Одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы попала в список дорог для участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".