Нас, действительно, встречают по одежке. Это банально, но такова истина. Прежде, чем добраться до внутреннего мира, общество сначала оценивает внешний вид человека. Люди формируют свое впечатление о нас по тому, во что мы одеты. Поэтому своему гардеробу современный человек уделяет такое большое внимание. Отсюда и повышенная востребованность таких специалистов, как стилист, имиджмейкер – даже при отсутствии врожденного вкуса и чувства стиля можно одеваться так, что вас всегда оценят на "отлично".

Уже давно кануло в лета мнение, что красиво и стильно выглядеть должны только женщины. Мужская мода развивается семимильными шагами. Показательно, что многие успешные дизайнеры и модельеры – представители сильной половины человечества.

Для мужчины, которому определена основная роль добытчика, одежда имеет большое значение. Подчас чем гармоничнее сформирован его образ, тем, если утрировать, большего мамонта он сможет добыть.

Большую часть времени мужчина находится при исполнении профессиональных обязанностей, в обществе, где положение человека и его возможности определяются его социальным и экономическим статусом. От этого зависит состав мужского гардероба, который предполагает наличие определенного обязательного элемента одежды, будь то пиджак и брюки, сорочка, галстук и другие аксессуары — классические или в стиле casual. Набор одежды, которую носит современный мужчина, также определяется образом жизни, рядом цветовых и стилевых предпочтений и, наконец, настроением.

Минимум вещей — максимум комбинаций. Именно такой подход идеален для практичных по своей природе мужчин. Достижение этой цели даст возможность сэкономить и время, и деньги.

Гармония в мужском гардеробе возможна в случае, если он будет взаимозаменяем. То есть когда минимальное количество вещей обладает сочетаемостью друг с другом. К примеру, вполне возможно из 20 предметов: 5 брюк и джинсов, 10 рубашек, трех пиджаков и двух пар обуви – составить 300 (!!!) практичных и стильных комбинаций. И это при том, что не берутся в расчет аксессуары: нагрудный платок, шарф, галстук и другие.

Выражение "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" имеет большую актуальность для гардероба мужчины. В глубине души все понимают, что дешевое приобретение в конечном счете оказывается невыгодным. Во-первых, гонка за дешевизной принуждает каждый год или полгода выкидывать и покупать новое из-за того, что одежда или обувь просто испортилась. Во-вторых, часто дешевые вещи просто плохо смотрятся и они неудобны. Так почему бы не проявить уважение к себе, подарив ощущение комфорта?

Посмотрите на свой гардероб, как на инвестицию, которая принесет дивиденды в будущем. Здесь речь идет об уверенности в себе, соответствии своим эстетическим представлениям и о том воздействии, которое мы можем оказывать на окружающих, имея хороший арсенал в виде правильно подобранного мужского гардероба.

Особое место тут имеет качество вещей. Качественная обувь, костюм, сопутствующие аксессуары – мужчину, обладающим всем этим, уж точно воспримут в обществе на должном уровне.

Чтобы достичь всего этого, не обязательно ехать в Европу в поисках одежды премиум-класса. Европейский уровень уже давно есть в Барнауле.

Мультибрендовые бутики Bazioni и GroStyle способны удовлетворить все потребности современного мужчины в выборе качественной одежды. Модная одежда, которая никогда не выйдет из моды, какой бы непостоянной последняя ни была. Потому как салоны Bazioni и GroStyle придерживаются полувековых традиций. Вместе с тем, благодаря свежим дизайнерским идеям, каждая новая коллекция бренда становится настоящей модной сенсацией, способной приятно удивить даже самых взыскательных почитателей одежды Luxury.

Премиум качество – это не значит баснословные деньги. Для своих клиентов бутики всегда рады предложить интересные акции. К примеру, хорошие скидки – вплоть до 90% — на коллекции прошлых сезонов круглый год.

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BAZIONI, GroStyle

г. Барнаул

ТРЦ GALAXY, пр-т Строителей, 117

ТРЦ Европа, Павловский тракт, 251В

ТРЦ Огни, ул. Антона Петрова, 219Б

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