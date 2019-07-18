Барнаулец, координатор Центрального районного отделения ЛДПР Петр Кайдаш провел пикет перед городской больницей № 3. Он обратил внимание на ее полуразрушенный вид и призвал российского футболиста Федора Смолова помочь с её восстановлением. Подробности "хайпового" пикета сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Пикет состоялся утром в четверг, 18 июля, перед больницей № 3 по адресу ул. Бехтерева, 26. Кайдаш вышел с плакатами "Федор Смолов, помоги!" и "Больница им. Федора Смолова". Такой призыв он сделал после того, как нападающий московского "Локомотива" и сборной России Смолов во время шоу перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.

"У нас таких зданий, как тот ДК, полно даже в краевом центре. Тут нашему нищему региону куратора определили – министра труда Максима Топилина. Чтобы он, значит, вывел нас из бедности на путь истинный. А давайте вместо него позовем сюда всю сборную по футболу? Может, с их зарплатами у нас дело быстрее на поправку пойдет? Пусть каждый футболист вдохновится поступком Смолова и возьмет под патронаж хотя бы по одному социальному объекту в крае", – прокомментировал Петр Кайдаш.

Партиец показал, в каком состоянии находится больница.