Полицейские раскрыли уголовное дело о краже ювелирных украшений у жительницы Майминского района, сообщает МВД по Республике Алтай.

Женщина рассказала полицейским, что прятала свои золотые изделия в укромном месте, так как боялась, что их украдет сын, злоупотребляющий спиртным.

Она также поведала о том, что после пропажи драгоценностей его три дня не было дома, а вернулся он пьяным.

При беседе с сотрудником правоохранительных органов 33-летний ранее судимый мужчина признался, что заложил в ломбард украшения матери, а вырученные деньги – пропил.

Рецидивист стал фигурантом уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.