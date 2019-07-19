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Изымите это немедленно: для обхода Барнаула потребуется около 100 участков

, ИА "Амител"
Постановление подписал глава региона Виктор Томенко

Глава правительства, губернатор Алтайского края Виктор Томенеко подписал постановление об изъятии части земельных участков для государственных нужд региона в целях строительства автомобильной дороги-обхода Барнаула с третьим мостом через Обь.

Какие участки будут изъяты

Согласно документу, оценку земельных участков и переговоры с их собственниками должно провести КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края". Возмещение стоимости участков ляжет на краевой бюджет. Как сообщил Amic.ru заместитель начальника КГКУ "Алтайавтодор" по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов, ни одного дома, согласно проекту, снесено не будет.  Так что владельцы домов, рядом с которыми в будущем будет построена новая дорога, не должны волноваться. Однако часть земельных участков у собственников все равно придется выкупить. Сколько на это понадобится — неизвестно. В ближайшее время будет проведена экспертиза. Будут составлены и подписаны соглашения, в которых уже будет указана сумма возмещения. Ее определят на основании проведенной независимой оценки кадастровой стоимости.

По словам Строганова, проектирование автомобильной дороги проходило таким образом, чтобы изъятых участков было минимальное количество. Тем не менее, их набралось 102. В некоторых случаях речь идет о небольших территориях. Например, земли рядом с автозаправками. Например, в пункте 5 постановления, где согласно кадастровой локации расположен указан адрес: посёлок Лесной, дом 19.

"По кадастровому номеру там автозаправка. Она находится на существующей автомобильной дороге. Проектируемый обход Барнаула будет пересекать эту дорогу развязкой, и с этой развязки предусмотрен съезд. И как раз этот съезд затрагивает часть этого земельного участка, на котором располагается автозаправочная станция. Только маленькая часть участка будет нужда для съезда на новую дорогу", — отметил Строганов.

Участки будут изъяты на территории Первомайского, Павловского, Калманского районов и городского округа Барнаул. Именно через эти населенные пункты пройдет маршрут дороги. Она позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-256 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана".

Когда обход начнут строить

В настоящее время проект получил положительное заключение Государственной экспертизы Российской Федерации. Также дана положительная оценка достоверности сметной стоимости объекта строительства. Примерно речь идет о 53 миллиардах рублей. При этом вряд ли строительство начнется в ближайшие годы пока не будет определен источник финансирования.

В реализации проекта также заинтересованы и другие коммерческие структуры, включая "Газпромбанк". Технический проект обхода был готов еще в ноябре 2018 года. Предварительная стоимость проекта 53 миллиарда рублей. Хотя еще на стадии проектирования краевые власти ожидали, что обход будет не дороже 25-30 миллиардов. Дело в том, что многие строительные материалы за несколько лет подорожали в несколько раз. Если изначально в смете стоимость битума была 13 тысяч рублей за тонну, то сейчас — 26 тысяч рублей.

Проектирование обхода шло три года. Его инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отметим, что Виктор Томенко знаком с проектом обхода Барнаула, но, по данным Amic.ru, глава региона уверен, что строительство третьего моста и обхода столицы края не первостепенная задача в дорожной отрасли. Именно поэтому на встрече с президентом страны Владимиром Путиным Виктор Томенко не говорил о проекте, а просил дополнительных денег именно на ремонт дорог.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.07.2019 08:06
петух с докучаево

участки подлежащие выкупу за гос деньги к моменту строительство чудесным образом окажутся в руках одного хорошего человека.... так уже было при строительстве объектов в Сочи к олимпиаде, там даже одного судью вскрывшего схему гнобили долго, смотрите архивный выпуск момента истины об этом

0  0
19.07.2019 08:46
- гость -

Однако часть земельных участков у собственников все равно придется выкупить

да да, выкупите по кадастровой стоимости ))

0  0
19.07.2019 08:49
- гость -

Будут составлены и подписаны соглашения, в которых уже будет указана сумма возмещения. Ее определят на основании проведенной независимой оценки кадастровой стоимости.

неуж-то теперешнюю администрацию затерзали смутные сомнения о очень завышенной кадастровой стоимости земельных участков в Барнауле )))

0  0
19.07.2019 09:14
- гость -

19.07.2019 08:06
петух с докучаево
ко ко ко

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