Содержание аммиака, диоксида азота и пыли в воздухе Новосибирска варьируется от повышенной до высокой, сообщил на своем аккаунте в Facebook глава новосибирской региональной общественной организации "Город" Андрей Гудовский.

По его словам, из результатов исследования 19 проб в шести районах региональной столицы следует, что загрязнение атмосферы усиливается, но уровень предельно-допустимой концентрации опасных веществ не превышен.

"Результаты, увы, неутешительные и мы можем наблюдать ухудшение ситуации в сравнении с предыдущими месяцами", — констатировал Гудовский, уточнив, что результаты исследования направят в правительство Новосибирской области и мэрию Новосибирска.

Также он отметил, то растет мощность гамма-излучения, но пока она ниже предельно-допустимого уровня.

Напомним, Новосибирск вошел в пятерку городов России с самым загрязненным диоксидом азота воздухом.