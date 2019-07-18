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Новости

СМИ удалили из зала суда во время рассмотрения дела об убийстве Михаила Седова

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Публикацию Amic.ru приобщили к материалам уголовного дела
В ожидании процесса по делу об убийстве Михаила Седова

В ожидании процесса по делу об убийстве Михаила Седова

При рассмотрении дела об убийстве барнаульца Михаила Седова 18 июля из зала суда удалили журналистов. О том, что СМИ могут оказывать воздействие на присяжных заседателей, которые читают публикации и комментарии, в суде заявил представитель вдовы Седова Дмитрий Липатников. Также ходатайство об удалении СМИ из зала суда поддержал гособвинитель.

"Хочу заявить ходатайство о применении закрытого судебного заседания, поскольку в СМИ обсуждаются личные стороны жизни моей семьи, моих детей, убитого мужа, профессии, наши хобби, место проживания, место работы и прочие детали. Считаю это нарушением моих прав", — обратилась к суду Виктория Переясловская.

Во время принятия судьей решения присяжных в зале не оказалось, но от них тоже поступило ходатайство об удалении журналистов. За продолжение освещения судебного процесса выступил обвиняемый Михаил Поспелов и его адвокат. Второй обвиняемый Евгений Кочергин оставил вопрос на усмотрение суда.

Сторона обвинения мотивировала свое ходатайство вышедшей 17 июля публикацией на сайте Amic.ru о ходе судебного разбирательства. В ней адвокат одного из обвиняемых Сергей Дорожкин поделился своим мнением по поводу разбирательства и заявил, что подсудимый рассказал о давлении на него для дачи признательных показаний.

"Я возражаю (об удалении СМИ- прим. ред), так как считаю, что при проведении открытого судебного заседания будут соблюдены мои права. Я смогу открыто всем сообщать о моей невиновности", — высказался в суде задержанный Михаил Поспелов.

Отметим, что ранее свои комментарии также давала вдова Михаила Седова и её представитель Дмитрий Липатников, который сегодня выступил против участия СМИ. Тогда после публикации материала "Потерпевшие требуют пожизненного заключения за убийство Михаила Седова" в суде вопросов не возникло.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. Чуть позже по подозрению в убийстве мужчины ради наживы задержали двух 21-летних парней: Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, они попросили, чтобы их судили присяжные заседатели.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

18.07.2019 13:31
- гость -

До этого пять раз писали все нормально. С адвокатами общаться нельзя получается, только с прокурорами!

0  0
18.07.2019 13:36
Гость

Очень выгодно прокурору, похоже там кроме признаний ничего нет

0  0
18.07.2019 13:45
- гость -

Что не новость то произвол,беспредел и безправность.И среди всех новостей -Дугин поздравил ветерана с 95 летием.Лицимеры и ....censored

0  0
18.07.2019 13:51
- гость -


18.07.2019 13:36
Гость
Если бы кроме признаний были обличающие доказательства, гособвинитель хоть раз бы да обмолвился о наличии таких. А так, кроме силуэтов больше и нет ничего. Кто-то хоть раз слышал о том, что следы присутствия обвиняемых были в машине убитого? Или кровь на одежде/обуви обвиняемых? Двое студентов, не думаю, что у них много одежды, чтобы можно было после убийства утилизировать ее. По их лицам видно, что они не святые - скорее всего обычная гопота, промышляющая спекулянством, вымогательством и тому подобными вещами. Хотят повесить на них просто, вот и все.

0  0
18.07.2019 13:56
Валерий

Судья показал видео СМИ, но убрал в это время присяжных, а потом предъявил журналистам, вы че об этом пишите! ЧТо-это такое, зачем он убрал их во время просмотра

0  0
18.07.2019 14:19
- гость -

без него мир только чище стал...

0  0
18.07.2019 14:31
- гость -

18.07.2019 14:19
- гость - А без тебя было бы еще и теплее

0  0
18.07.2019 14:32
- гость -


18.07.2019 14:19
- гость -
Можно поподробней?

0  0
18.07.2019 14:44
- гость -

ну мне пока жить не надоело

0  0
18.07.2019 14:46
- гость -


18.07.2019 13:51
- гость -
Вообще там присутствую самые заинтересованные в правде люди - семья погибшего. Или вы думаете они тоже в сговоре с ментами/судьями/заказчиками/убийцами?
Вам ни кто не должен НИ КАКОЙ информации давать. Кто вы такой? - обыватель которому интересно?
С чего вы взяли, что "человек" совершивший убийство умный, расчетливый? Два дурака скорее всего с испугу натворили дел. А после той шумихи, что поднялась, только самый безмозглый мог бы оставить себе автомобиль....

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18.07.2019 14:47
гость

в СМИ обсуждаются личные стороны жизни моей семьи

На амике ни разу не читал личные стороны жизни этой семьи. После такого решения даже заинтересовался. То есть решение имело обратный эффект. Если раньше казалось при чем здесь их жизнь, если человека убили, то теперь многие начнут думать, а в чем дело? Обратный эффект

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18.07.2019 14:51
- гость -

18.07.2019 14:47
гость Потрудитесь изложить вашу мысль яснее, не понятно, но чувствую что то важное

0  0
18.07.2019 15:01
Гость

А кто заказчик то?

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18.07.2019 15:02
- гость -

такой бред в комментах
приходите на слушание, оно открытое!!! кроме СМИ.
каждый сделает вывод сам!!!

или лежите на своих диванах, строчите!!!

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