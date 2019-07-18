При рассмотрении дела об убийстве барнаульца Михаила Седова 18 июля из зала суда удалили журналистов. О том, что СМИ могут оказывать воздействие на присяжных заседателей, которые читают публикации и комментарии, в суде заявил представитель вдовы Седова Дмитрий Липатников. Также ходатайство об удалении СМИ из зала суда поддержал гособвинитель.

"Хочу заявить ходатайство о применении закрытого судебного заседания, поскольку в СМИ обсуждаются личные стороны жизни моей семьи, моих детей, убитого мужа, профессии, наши хобби, место проживания, место работы и прочие детали. Считаю это нарушением моих прав", — обратилась к суду Виктория Переясловская.

Во время принятия судьей решения присяжных в зале не оказалось, но от них тоже поступило ходатайство об удалении журналистов. За продолжение освещения судебного процесса выступил обвиняемый Михаил Поспелов и его адвокат. Второй обвиняемый Евгений Кочергин оставил вопрос на усмотрение суда.

Сторона обвинения мотивировала свое ходатайство вышедшей 17 июля публикацией на сайте Amic.ru о ходе судебного разбирательства. В ней адвокат одного из обвиняемых Сергей Дорожкин поделился своим мнением по поводу разбирательства и заявил, что подсудимый рассказал о давлении на него для дачи признательных показаний.

"Я возражаю (об удалении СМИ- прим. ред), так как считаю, что при проведении открытого судебного заседания будут соблюдены мои права. Я смогу открыто всем сообщать о моей невиновности", — высказался в суде задержанный Михаил Поспелов.

Отметим, что ранее свои комментарии также давала вдова Михаила Седова и её представитель Дмитрий Липатников, который сегодня выступил против участия СМИ. Тогда после публикации материала "Потерпевшие требуют пожизненного заключения за убийство Михаила Седова" в суде вопросов не возникло.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. Чуть позже по подозрению в убийстве мужчины ради наживы задержали двух 21-летних парней: Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, они попросили, чтобы их судили присяжные заседатели.