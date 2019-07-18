Работы по обновлению подсветки в Барнауле идут с опережением графика. Они выполнены уже на 70%, сообщают "Вести-Алтай".
Ведется замена старых светильников на новые – светодиодные. В общей сложности в этом году установят 300 экономичных ламп.
Запланирована замена 7,5 км отслужившей свой срок проводки. В первую очередь, это коснется улиц Аванесова, Песчаная и Партизанская.
Электрики также проведут замену подсветки букв Барнаул и храма Иоанна Предтечи. В общей сложности на все эти цели выделено 30 миллионов рублей.
Комментарии
Если подсветку на храме меняют за счет бюджета г.Барнаула, значит ли это, что храм делает скидки жителям г.Барнаула, собственно за счет которых меняют подсветку на храме?
Сколько мракобесие не подсвечивай, светлее от этого оно не станет.
Было бы прикольно, если бы сделали подсветку как в СССР было, неоновыми трубками, каждую букву по контуру, думаю смотрелось бы очень красиво.
30 лямов на распил. круто. чтоб буковки светились. Как хорошо, когда нет проблем в городе. Можно и буковки переделывать втридорога.