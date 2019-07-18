Работы по обновлению подсветки в Барнауле идут с опережением графика. Они выполнены уже на 70%, сообщают "Вести-Алтай".

Ведется замена старых светильников на новые – светодиодные. В общей сложности в этом году установят 300 экономичных ламп.

Запланирована замена 7,5 км отслужившей свой срок проводки. В первую очередь, это коснется улиц Аванесова, Песчаная и Партизанская.

Электрики также проведут замену подсветки букв Барнаул и храма Иоанна Предтечи. В общей сложности на все эти цели выделено 30 миллионов рублей.