Туристка из Барнаула устроила ДТП на трассе в Горном Алтае

Жительница Барнаула на Volkswagen Transporter устроила ДТП в Чемальском районе на трассе "Усть-Сема – Чемал – Куюс", сообщает МВД по Республике Алтай.
Авария случилась в полдень 17 июня на 2 км автодороги. По предварительной информации правоохранителей, 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Volkswagen Transporter.
В результате машина протаранила припаркованный на обочине Daewoo Gentra, и съехала в кювет.
Предполагаемая виновница ДТП получила легкие травмы. Ей оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.
По факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Тестирование туристки на алкоголь в крови показало, что женщина не потребляла спиртное.
Комментарии
Курица!
18.07.2019 14:33
- гость - Что сразу так?! У меня тормоза пропадали, выкручивался как мог, тормозил скоростями. Причин может быть много, а женщинам сложнее в критической ситуации принять правильное решение
18.07.2019 14:37
- гость -
Я против женщин за рулем. У них на уме только по телефону поговорить.
18.07.2019 14:33
- гость - А вы случайно не Петух с докучаево?
надо же как человеку не првезло в жизни!!!! ни одной адекватной женщиы в жизни не встретил, включаю свою маму, бабушек, сестер и тетушек. Одни тупые болтушки не приспособленные ни к чему
Попал под лошадь. Гражданин Остап Б. в желтых ботинках.
18.07.2019 14:47
- гость -
Нет.
18.07.2019 14:47
- гость -
Разговор конкретно про женщин за рулем!!! Моя мама, бабушка и тети машин не водят!
18.07.2019 14:49
- гость -Моя мама, бабушка и тети машин не водят!
А у них хватает ума на большее , чем " только по телефону поговорить."?
Моя мама, бабушка и тети машин не водят!
ну и зря. это очень удобно
18.07.2019 14:55
- гость -
Оставьте, он и так толстый...
" Моя мама, бабушка и тети машин не водят!"
Да у них просто ума не хватило, чтобы на права отучиться! Только и умений : борщ варить, да пироги печь