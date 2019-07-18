Туристка из Барнаула устроила ДТП на трассе в Горном Алтае

Жительница Барнаула на Volkswagen Transporter устроила ДТП в Чемальском районе на трассе "Усть-Сема – Чемал – Куюс", сообщает МВД по Республике Алтай.

Авария случилась в полдень 17 июня на 2 км автодороги. По предварительной информации правоохранителей, 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Volkswagen Transporter.

В результате машина протаранила припаркованный на обочине Daewoo Gentra, и съехала в кювет.

Предполагаемая виновница ДТП получила легкие травмы. Ей оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Тестирование туристки на алкоголь в крови показало, что женщина не потребляла спиртное.