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Сладко жить не запретишь: как заказать идеальный торт для праздника

, ИА "Амител"
Без торта не обходится ни одна значимая дата. Чтобы не тратить время на его приготовление, доверьтесь профессионалам

Торт и сладкий стол – это кульминация и украшение любого праздника: день рождения, свадьба, крестины, набирающая популярность у нас в стране Gender reveal party, когда счастливые родители узнают, кто же родится – мальчик или девочка.  В общем, поводов для десерта множество. Эксклюзивная подача и оригинальный вкус – именно такой десерт оставит яркое воспоминание о событии.

Домашний торт – это, бесспорно вкусно. Однако не всегда получается создать свой кулинарный шедевр таким же красивым, как предлагают его в магазине или кондитерской. Часто процесс приготовления изысканных десертов или тортов требует чуть больше знаний и применения различного рода технологий, которые в простых домашних условиях могут быть не доступны.

С каждым днем все большую популярность набирает услуга "ТОРТЫ НА ЗАКАЗ". Воспользовавшись ею, вы не потратите свое время на готовку, а торт в итоге получится именно таким, о котором мечтаете – не только красивым, но и интересным и оригинальным.

Кондитерская сеть "ФОРНЕ" – одна из крупных в Алтайском крае. На кондитерском рынке этот гигант уже 25 лет. Так почему бы не доверить создание своего эксклюзивного десерта этому профессионалу?

Преимущества тортов на заказ очевидны:

1. Изготавливается индивидуально для вас. Такого торта ни у кого не будет. Так например, СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ всегда имеют свой стиль и характер. 

 

Конечно же, оригинальностью должны будут удивлять и ДЕТСКИЕ ТОРТЫ или же торты к какому-то ОСОБЕННОМУ ПРАЗДНИКУ. Украшения из различных фигурок, цветов позволяют создать шедевр кондитерского искусства, который сначала захочется внимательно и долго рассматривать, а уже только потом съесть. 

2. Цена. Вы точно знаете, за что вы будете платить. Ведь прежде чем сделать заказ, вы детально выберете начинку, коржи и много других деталей. В "ФОРНЕ" вам предложат несколько вариантов, чтобы убедиться в том, что окончательный результат точно придется вам по душе.  

3. Вкус. При заказе вы можете до мельчайших подробностей расписать, что желаете получить. Опытный кондитер подскажет, что с чем лучше сочетается. Вы будете иметь полное представление о вкусе вашего будущего торта.

4. Использование НАТУРАЛЬНЫХ продуктов. Немаловажным является качество продуктов, из которых создается кондитерский шедевр. Политика компании "ФОРНЕ" направлена на изготовление тортов и десертов без химических добавок, которые часто используют кондитеры для экономии затрат.

Мастера помогут вам рассчитать идеальное соотношение веса торта и количества гостей на празднике. Наполнят ваш десерт любой начинкой: от фруктов и орехов до суфле и мусса. Пропитают бисквиты сладчайшей тягучей сгущенкой, растопят для вас любой шоколад и разбавят сладость нотками благородного виски или коньяка. И, главное, все по вашему желанию!

Форма, дизайн, украшение, начинка – расскажите кондитерам "ФОРНЕ" о своих задумках, и они обязательно воплотятся. А десерт станет тем штрихом, который придаст вашему торжеству наполненность, яркость и сладкое послевкусие.

Заказать торт в г. Новосибирске, Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Белокурихе, Горно-Алтайске, а также задать все вопросы вы можете по телефону: 8-905-951-64-43 (с 9:00 до 18:00)

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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