Известный алтайский автоэксперт, блогер и бизнесмен Александр Михельсон провел тест-драйв Hyundai Tucson после рестайлинга в 2019 году. О том, как разгоняется автомобиль, сколько он "ест" и насколько он отличается от предыдущей версии, смотрите в его видео-обзоре на канале YouTube.
"Это самый популярный кроссовер из модельного ряда Hyundai в Европе, крайне популярный в Америке, третий по продажам бренда в России. В последнее время корейцы вообще и Хендай в частности стремительно захватывают сегмент за сегментом авторынков разных стран — разбираемся в чем секрет популярности", — рассказал Михельсон.
Комментарии
Хлам...
А красить лучше стали? А то шелушатся уже через пару лет эксплуатации, даже автотазики лучше красят.
18.07.2019 15:28
krash Зануда, как тебя еще жена не выгнала из дома
Автоэксперт который не может название компании правильно произнести?
18.07.2019 15:33
- гость - все по факту. Говорю как есть. Причием тут зануда? Гость....
18.07.2019 15:47
krash
Это не гость, а гостья. В жены тебе набивается...