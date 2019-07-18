Известный алтайский автоэксперт, блогер и бизнесмен Александр Михельсон провел тест-драйв Hyundai Tucson после рестайлинга в 2019 году. О том, как разгоняется автомобиль, сколько он "ест" и насколько он отличается от предыдущей версии, смотрите в его видео-обзоре на канале YouTube.

"Это самый популярный кроссовер из модельного ряда Hyundai в Европе, крайне популярный в Америке, третий по продажам бренда в России. В последнее время корейцы вообще и Хендай в частности стремительно захватывают сегмент за сегментом авторынков разных стран — разбираемся в чем секрет популярности", — рассказал Михельсон.