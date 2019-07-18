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Темнота — друг молодежи: власти заменят подсветку на улицах Барнаула

, ИА "Амител"
Данные меры принимаются для безопасности горожан

Мэрия Барнаула запланировала в 2019 году капитальный ремонт уличных электросетей на 10 объектах. Сейчас электрики МУП "Барнаулгорсвет" работают на участке проспекта Социалистического от улицы Димитрова до площади Свободы.

Как рассказал главный инженер МУП "Барнаулгорсвет" Александр Швецов, капремонт включает в себя полную замену проводов, бетонных опор на металлические оцинкованные. Натриевые светильники меняют на светодиодные, которые обладают в 1,5 раза большей светоотдачей при экономии в 30 % и дают лучшее световое восприятие.

"В итоге по завершении всех работ в этом году будет установлено 260 новых оцинкованных опор, 274 новых светодиодных светильника, смонтировано 7 км 410 м проводов. Это позволит улучшить безопасность и освещенность улиц, а также сэкономить на электроэнергии бюджетные средства за счет энергоэффективных фонарей", — говорится в сообщении городской администрации.

Работы идут преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы не затруднять дорожное движение. Уже выполнен ремонт на улицах Песчаной, Аванесова, Профинтерна, Парадной (с.Власиха), заменена подсветка букв "Барнаул" на склоне Нагорного парка. Также предприятием сделано дополнительное освещение семи пешеходных переходов на аварийных участках улиц и световое оформление храма Иоанна Предтечи. Еще предстоит заменить линии на улицах Партизанской и Папанинцев.

Как рассказал заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин, в этом году запланировано строительство линий общей протяженностью более 6 км на 15 участках. Новые участки уличного освещения появятся в поселках Центральный, Казенная Заимка, селе Власиха, микрорайонах Спутник, Авиатор.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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