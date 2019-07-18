Услуга соцтакси в Барнауле становится все более востребованной / Фото: barnaul.org

Автопарк службы социального такси в Барнауле пополнился новым автомобилем с подъемником для колясочников, сообщается на официальном сайте города.

Новая машина приобретена в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2020 годы". Автомобиль ГАЗ 3221 оснащен подъемником и может перевозить одновременно двоих инвалидов-колясочников. Сегодня, 18 июля, машину передали в МУП "Горэлектротранс", которое занимается обслуживанием автопарка службы социального такси.

"Также в рамках муниципальной программы приобретены специальные автокресла для транспортировки детей с ограниченными возможностями здоровья. Кресла будут установлены в машинах социального такси", — рассказала председатель комитета по социальной поддержке населения Барнаула Ольга Ишутина.

По ее словам, услуга соцтакси становится все более востребованной. Так, в прошлом году ей воспользовались более 3,5 тысяч раз, это вдвое больше, чем в 2017 году. Порядка 500 жителей города пользуются социальным такси регулярно.

Ранее ИА "Амител" рассказывало про социальное такси в Барнауле. Данная услуга предоставляется инвалидам I,II группы, детям-инвалидам, гражданам старше 80 лет для доставки к социально значимым объектам города Барнаула. Оплата услуги поминутная (одна минута — один рубль), продолжительность поездки может составлять не более четырех часов в день с 7.30 до 16.30, кроме выходных и праздничных дней. Подать заявку можно по единому телефону диспетчерской службы 46-11-07.