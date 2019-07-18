Правительство России выделило Алтайскому краю 300 млн рублей из резервного фонда на новое медицинское оборудование, рассказал в своем Instagram губернатор региона Виктор Томенко.

"На эти средства приобретем компьютерный томограф для краевого кардиологического диспансера, магниторезонансные томографы для краевой клинической больницы и центра охраны материнства и детства", — сообщил Томенко.

Также будут приобретены ангиографы (аппараты для исследования сосудов), которые, как отметил Томенко, впервые появятся в краевой клинической больнице скорой помощи и городской больнице №2 Рубцовска.

Губернатор подчеркнул, что все это оборудование даст возможность своевременно оказывать жителям Алтайского края высокотехнологичную медицинскую помощь.