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Новости

Минздрав назвал способ улучшить показатели смертности

, ИА "Амител"
Необходимы дальнейшие меры по снижению масштабов потребления сигарет и профилактику табакокурения
Ранее Росстат сообщил, что население России в январе-мае текущего года сократилось на 180,4 тысячи человек / Фото: ecsm.ru

Ранее Росстат сообщил, что население России в январе-мае текущего года сократилось на 180,4 тысячи человек / Фото: ecsm.ru

Акцент государственной демографической политики на формирование здорового образа жизни, включая меры по снижению масштабов потребления сигарет и профилактику табакокурения, позволит улучшить показатели смертности, сообщает RNS.

"Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, акцент государственной демографической политики на формирование здорового образа жизни, включая меры по снижению масштабов потребления табачной продукции, а также профилактику табакокурения позволит улучшить показатели смертности", — говорится в обновленной редакции подготовленной Минздравом Концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака в РФ на 2019-2035 годы и дальнейшую перспективу.

Ранее Росстат сообщил, что население России в январе-мае текущего года сократилось на 180,4 тысячи человек, что более чем на 22% выше аналогичного показателя прошлого года.

Согласно данным ведомства, количество умерших в январе-мае текущего года составило 780,6 тысяч человек, данный показатель также снизился по сравнению с январем-маем 2018 года на 2,2%.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. В апреле она рассказала, что смертность в 2018 году выросла в 32 регионах страны.

В январе Росстат сообщил, что в 2018 году численность населения снизилась впервые с 2009 года и составила 146 837 088 человек. По последним данным ведомства — 146 830 576 человек. В Минэкономразвития позже сообщили, что ожидают прироста численности населения с 2020 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.07.2019 22:31
- гость -

У меня гениальная идея
Давайте законодательно запретим
И вуаля!
Задача решена на 146%
Никто больше не посмеет умирать(с)Ремарк

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