Бывшая сотрудница полиции обвиняется в нарушении правил управления автомобилем, повлекшим смерть человека, сообщает СУ СК по Алтайскому краю

"В феврале 2018 года в вечернее время обвиняемая на личном автомобиле двигалась по проезжей части автодороги на территории Кулундинского района", — говорится в сообщении ведомства.

Женщина врезалась в стоящий на проезжей части дороги грузовой автомобиль с прицепом. В результате ДТП погибла другая сотрудница полиции, которая сидела в машине на пассажирском сидении.

Обвиняемая была уволена в связи с утратой доверия. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее алтайские полицейские получили условно за выбивание признаний у невиновного. Мужчину вывезли к реке, где его избили. До этого еще трое алтайских полицейских получили условный срок за сфабрикованное дело.