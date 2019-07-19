С 1 января 2020 года Алтайский край переходит на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.

Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки в текущем году проводит переоценку кадастровой стоимости следующих объектов недвижимости: индивидуальных жилых домов, квартир, комнат, гаражей, нежилых зданий и помещений.

С результатами оценки можно ознакомиться до 13 августа на сайтах Росреестра и Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки. Также это можно сделать по телефонам: 58-00-83, 58-01-79, 8-983-548-00-83, 8-983-548-01-79, 8-913-269-70-97.

Для получения сведений о предварительной кадастровой стоимости имущества потребуется кадастровый номер или адрес объекта недвижимости. При необходимости сведения об объектах недвижимости могут быть уточнены до 13 августа.

Результаты оценки будут использованы для налогообложения имущества граждан с 1 января 2020 года.

Ранее ИА "Амител" рассказывало, кто должен платить налог на имущество и по каким ставкам.