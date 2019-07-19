Житель Барнаула, работающий сторожом в одном из садоводств, обвиняется в покушении на убийство, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Днем 16 июля 2019 года в помещении сторожки обвиняемый распивал спиртное со своим сменщиком. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина причинил резаную рану ножом в область шеи потерпевшему", — говорится в сообщении ведомства.

Сменщик оказал активное сопротивление своему напарнику, поэтому смог выжить.

59-летний сторож задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сторож бензохранилища в Бийске украл почти тонну дизтоплива. Мужчина написал явку с повинной и признался, что слил с бензовоза топливо в канистры и продал.

В прошлом году пьяный сторож в Славгороде угнал грузовик, который должен был охранять.