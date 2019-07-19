В соцсети Twitter пользователи на днях запустили очаровательный флешмоб. Все началось с того, что эпатажный артист Гарри Клейтон-Райт опубликовал у себя пост со снимком Элизабет Тейлор и её собакой. Фотография интересна тем, что на ней знаменитая актриса в специальном парике под стать своему питомцу.
Elizabeth Taylor, and I can not stress this enough, wearing a wig designed to match her Shih Tzu dog, Mariposa.— Harry Clayton-Wright (@HClaytonWright) 13 июля 2019 г.
Photo by Norman Parkinson for British Vogue (1972). pic.twitter.com/qMcIgh9xPj
В комментариях пользователи массово начали оставлять фотографии себя в компании домашних животных. Сходство некоторых просто не может не умилить.
Комментарии
хозяева идиоты
Только пудель, остальные вообще не похожи
это их дети
Мало что там похоже на фото. Лишь единичные.