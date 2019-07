В соцсети Twitter пользователи на днях запустили очаровательный флешмоб. Все началось с того, что эпатажный артист Гарри Клейтон-Райт опубликовал у себя пост со снимком Элизабет Тейлор и её собакой. Фотография интересна тем, что на ней знаменитая актриса в специальном парике под стать своему питомцу.

Elizabeth Taylor, and I can not stress this enough, wearing a wig designed to match her Shih Tzu dog, Mariposa.



Photo by Norman Parkinson for British Vogue (1972). pic.twitter.com/qMcIgh9xPj