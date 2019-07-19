Погода в пятницу, 19 июля, продолжает не радовать жителей Алтайского края. Днем синоптики передают дожди, в ночь на субботу снова осадки.

"В большинстве районов дождь, при грозе местами сильный дождь, град, в утренние часы местами туман", — сказано на сайте регионального гидрометцентра.

Температура будет в пределах +20,+25 градусов Цельсия, в юго-западных районах до +30. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы 11-16 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. В Барнауле тоже будет дождливо.

Ночная температура опустится до +11,+16 градусов. И снова дождь и гроза.

Предварительно на выходные синоптики передают дожди по краю.