Участники парафестиваля искусства и спорта "Мы раскрываем крылья!" в Усть-Коксинском районе 17 июля отправились в автопробег до Телецкого озера, сообщает газета "Звезда Алтая".

В маршрут вошли посещение музея в Чое, ночевка в палаточном лагере в Турочаке и прогулка на катере по Телецкому озеру.

"Главным остается то, что пусть на несколько дней в году, но мы объединяемся в большой коллектив единомышленников, "вытаскиваем" из дома, из проблем с которыми каждый день проходится бороться, новых членов нашей команды, стираем все границы, разделяющие людей на здоровых и инвалидов", — поделилась председатель республиканского общества инвалидов Людмила Рыспаева.

Парафестиваль проходил с 14 по 16 июля. В нем приняли участие свыше 150 человек с ограниченными возможностями здоровья. Это рекорд.

В программу мероприятия были включены пробег на колясках, а также соревнования по дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе и шашкам.

Кроме того, участники продемонстрировали свои музыкальные, танцевальные и актерские способности, выступив с песнями, танцами и спектаклями.

Фестиваль прошел уже в шестой раз. Впервые он стартовал в 2014 году в Улаганском районе по инициативе местного жителя.