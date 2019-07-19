"АвтоВАЗ" и завод LADA Ижевск временно прекратят производство автомобилей, сообщает издание "Автоновости дня". Перерыв продлится три недели – с 22 июля по 11 августа 2019 года.

В пресс-службе компании уточнили, что это плановая приостановка конвейера. За время перерыва планируется произвести модернизацию оборудования и улучшить условия труда сотрудников.

Дефицита автомобилей на рынке не ожидается. Дилерские центры LADA обеспечат запас всего модельного ряда, заверяет производитель.

Стоит отметить, что это уже вторая остановка конвейера в этом месяце. Причиной первой назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО "Завод Автокомпонент".