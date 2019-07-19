Компании Google вынесли крупный штраф за неисполнение российского законодательства по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на запрещенные в РФ сайты, сообщает Роскомнадзор.

Соответствующее решение вынесло управление ведомства по Центральному федеральному округу в четверг, 18 июля.

"Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", — уточняет пресс-служба Роскомнадзора.

Согласно российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Для этого им необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень таких страниц. При этом представителям Google не раз разъясняли эти требования.