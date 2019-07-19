Компании Google вынесли крупный штраф за неисполнение российского законодательства по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на запрещенные в РФ сайты, сообщает Роскомнадзор.
Соответствующее решение вынесло управление ведомства по Центральному федеральному округу в четверг, 18 июля.
"Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", — уточняет пресс-служба Роскомнадзора.
Согласно российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.
Для этого им необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень таких страниц. При этом представителям Google не раз разъясняли эти требования.
Комментарии
700 тысяч РУБЛЕЙ? КРУПНЫЙ ШТРАФ????
Вы там с дубу рухнули так называьт новости? У компании, которой годовой оборот больше 100 млрд баксов, для них ваш крупный штраф в 11 тыщ $ это как за мороженным сходить.
Самое интересное, что налоговая на мелкие предприятия у нас в стране штрафы по 2 ляма выписывает, а тут гигант, причем не отечественный 700штук.
Хотябы уберите из новости слово КРПУНЫЙ. это просто штраф. мелкий. Как за хулиганство. Думаю гугл даже не отреагирует на это ) ) ) )
Я б на месте гугла сказал - не хотите не пользуйтесь. Курите в сторонке, гуглите в своем яндексе который нифига найти не может. Они делают свою работу, а подстраиваться под какую то там нашу рашу....фиии...
А как фильмы тогда смотреть ? Лишь бы блокировать все...
Как какие? Не руские. Русские фиьлмы как правило сложнее найти на торрентах, ибо часто видна надпись, что на территории страны заблокировано. все делается чтобы глядели мы американщину. Идиоты. тор рулит.
Знакомого чуть на 500 000 руб. не оштрафовали за то что в отчете центробанк указал полное название своей организации ООО "Х" вместо Общество с ограниченной ответственнлстью "Х". 500 тысяч это минимальный штраф за предоставление недрстоверных данных. В его ООО работают полтора человека.
К вопросу о соразмерности бизнеса и штрафов.
И снова любопытствую, что именно сделает наш славный и полезный Роскомнадзор, если Гугл пошлет их со штрафом и федеральным списком?
Да все просто, преждложат очередную идею по блокированию гугла, но так как вс е завязано на американских серверах и это сдеалть вряд ли получится поднимут вопрос о выделении из бюджета несколько триллиардиков, чтоб сделать свой интЫрнет. и будем как в китае только хуже, с местным интЫрнетом, в котором все зафильтровано, чтоб мы недайбог не узнали чего лишнего в виде правды. Ну и конечно же 90% средств в карманый уйдут.