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Новости

Росгвардеец вынес ребенка из горящего дома в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Мужчина откликнулся на призыв о помощи пожилой селянки
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

Сотрудник Росгвардии Андрей Саушкин спас ребенка при пожаре в райцентре Майминского района, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Правоохранитель вызвал огнеборцев и откликнулся на призыв о помощи пожилой хозяйки горящего дома, которая умоляла спасти внука.

Двери уже горели, поэтому росгвардеец проник в дом через оконный проем, остекление которого для этого разбил сосед. Мужчина, рискуя жизнью вынес ребенка из горящего дома. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

"Я поступил так, как поступил бы любой на моем месте. К счастью, я успел вовремя вынести ребенка из дома", — скромно отметил Андрей Саушкин.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.07.2019 10:48
- гость -

Росгвардия и "спас ребенка" несочетаемые слова.

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19.07.2019 10:54
- гость -

А если бы не росгвардеец? А если бы полицаев не придумали? Страшно подумать.....

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19.07.2019 12:13
АБОРИГЕН

Как же мы без них "родненьких" раньше то жили?!

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19.07.2019 12:24
- гость -

Мужик молодец! Но если бы он был к примеру электриком или механизатором, упомянули бы об этом ? Сомневаюсь.

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