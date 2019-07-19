Сотрудник Росгвардии Андрей Саушкин спас ребенка при пожаре в райцентре Майминского района, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Правоохранитель вызвал огнеборцев и откликнулся на призыв о помощи пожилой хозяйки горящего дома, которая умоляла спасти внука.

Двери уже горели, поэтому росгвардеец проник в дом через оконный проем, остекление которого для этого разбил сосед. Мужчина, рискуя жизнью вынес ребенка из горящего дома. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

"Я поступил так, как поступил бы любой на моем месте. К счастью, я успел вовремя вынести ребенка из дома", — скромно отметил Андрей Саушкин.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки.