Бабушки и дедушки смогут заняться семейным бизнесом

Право наращивать семейный капитал в рамках общего семейного дела могут получить супруги, их родители, дети, братья, сестры, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, пишет "Парламентская газета".

15 июля на встрече президента России Владимира Путина и президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина глава государства согласился с необходимостью введения в правовое поле понятия "семейный бизнес", как одной из самых устойчивых форм развития предпринимательства. Путин указал, что в законодательстве нужно четко прописать параметры. Уже 18 июля Минэкономразвития разместило на официальном портале нормативных правовых актов соответствующий проект закона, согласно которому статус "семейного бизнеса" позволяет родственникам, вовлеченных в общую коммерческую деятельность, рассчитывать на господдержку, предусмотренную российскими законами.

"Палата еще в прошлом году предложила ввести патент для семейных предпринимателей, чтобы не обременять их огромной документацией, отчетами и так далее. Сейчас решение вопроса о семейном патенте переходит в практическую плоскость. По предложению ТПП РФ этот новый налоговый режим пройдет пилотный этап в трех регионах, и по его результатам будет приниматься решение о введении его на территории всей страны", — пояснил Катырин.

Согласно предложению палаты, работать по патенту должны будут исключительно члены семьи. "Предложение палаты следующее: это супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов. Министерство экономического развития предлагает расширить этот список и внести туда приемных детей", — подчеркнул Катырин.

Сегодня предполагается, что семейным предприятием должно считаться такое предприятие, в котором семье принадлежит более половины уставного или складочного капитала. Есть и еще условия. Так, один из членов семьи должен быть единоличным исполнительным органом, иначе говоря, руководителем предприятия. Кроме того, не менее половины работников индивидуального предпринимателя, которые работают у него по основному месту работы, должны относиться к членам семьи.

Глава ТПП уточнил, что свой окончательный вид законопроект приобретет после принятия его Госдумой. Сегодня все находится в стадии проработки и возможны изменения.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, почему россияне не спешат заниматься бизнесом. По его словам, больше половины предпринимателей в стране считают бизнес опасным занятием.

В мае сообщалось, что ведение бизнеса в России считают небезопасным 69% экспертов. Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году – 70,5%, в 2019 – 70,7%.