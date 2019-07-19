Прообразом для храма послужила Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде / Фото: realty.rbc.ru

Необычный православный храм священномученика Игнатия Богоносца будет построен на западе Москвы, пишет РБК со ссылкой на Москомархитектуры и Московскую Патриархию.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, при проектировании церкви на Верейской улице "удалось сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали".

Вместимость храма — 500 человек. В основе проекта лежит классическая крестово-купольная система. Одним из нестандартных элементов станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. "Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь", — уточнил Кузнецов.

Перекрытия храма будут построены из монолитного железобетона, фасад будет обшит стеклофибробетонными плитами, а кровля и купол — стеклофибробетоном или стеклопластиком. Крест на куполе предполагается сделать из триплекса с возможностью подсветки.

Внутри предполагается сделать встроенные ниши для икон и выступающие подставки для свечей. Алтарь в церкви будет отделен от основного пространства храма низким одноуровневым иконостасом. Таким образом архитекторы хотят добиться открытости пространства священнослужения.

Как уточняется, такая планировка была принята в раннем христианстве, и почти не применяется в современных православных церквях.

По словам Кузнецова, в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве церквей. Так что само появление такого проекта — уже маленькое чудо.

Ранее сообщалось, что трофейную технику Третьего рейха переплавят на храм Вооруженных сил РФ.