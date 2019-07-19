Инна Чурикова находится в реанимации после падения со сцены

Народная актриса Инна Чурикова остается в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

"Состояние тяжелое, она находится в хирургической реанимации", — рассказали в больнице. По словам директора театра "Ленком", в котором служит актриса, Чурикова упала в самом конце спектакля "при темной сцене".

Ранее сообщалось, что 75-летняя актриса упала со сцены во время спектакля в Москве. После падения вызвали скорую помощь, а затем актрису госпитализировали. Врачи подозревают у артистки тяжелые повреждения ребер.

Режиссер Глеб Панфилов, муж Чуриковой, рассказал о самочувствии жены. Ночью он вместе с сыном Иваном навещал актрису в больнице. По словам супруга, Чурикова чувствует себя лучше после инцидента.

Инна Чурикова известна своими ролями в театре и кино. Ее театральная карьера началась в середине 1960-х. В кино она дебютировала в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В ее послужном списке более 50 фильмов, в том числе "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Военно-полевой роман" (1983), "Мать" (1989), "Ширли-мырли" (1995), "Благословите женщину" (2003), "Лузер" (2007), "Женитьба" (2009), "Без границ" (2015), "Память осени" (2015). Является лауреаткой двух Государственных премий РФ (1987 и 1996 годов). В 1985 году получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".