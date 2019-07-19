Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков не смог доказать в суде свое право на квартиру в Екатеринбурге, которую получил в 2013 году по указу президента России Владимира Путина, пишет URA.RU.

Ситдиков требовал признать недействительным договор о приватизации, по которому владелицей жилья стала его внучка.

Отмечается, что квартира была передана Ситдикову на условиях соцнайма шесть лет назад, но его родственники решили жилье приватизировать. В итоге квартира отошла в собственность внучки ветерана, а сам он получил в ней прописку.

Однако позже между ветераном и его зятем Андреем Сорокиным произошел конфликт — мужчина требовал продать квартиру. Ситдиков отказался выписываться из нее, и тогда зять избил его.

Ветеран рассказал, что его зять долго нигде не работал, и он давал ему каждый месяц по 30 тысяч рублей, а также купил внучке машину: "А сейчас я живу один. Дочь умерла. А он все на себя переписал: дом и две квартиры. И тут он ко мне пришел и говорит: "Выписывайся, я квартиру продам. Она теперь не твоя, уходи". Я сказал, что мне некуда деваться. И тут он меня как избил…".

Фронтовик подал на зятя в суд и выиграл его — 12 июля Сорокина признали виновным и приговорили к 440 часам исправительных работ.

После конфликта ветеран решил также добиться возвращения ему квартиры. Однако в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга иск ветерана не удовлетворили, посчитав, что ветеран передал внучке недвижимость по доброй воле. Оспорить решение в областном суде Ситдикову также не удалось. При этом право проживания в квартире за ним оставили.

Ранее рассказывали про ветерана ВОВ, который умер в гнилом доме, так и не дождавшись обещанной квартиры. Прошедший жестокие сражения, выживший и победивший, он так и не смог одолеть окопавшуюся в кабинетах власть.