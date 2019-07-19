Рост числа россиян с зарплатой выше миллиона объяснили эксперты

Увеличение количества работников, получающих свыше одного миллиона рублей в месяц, связано с тем, что подавляющая часть из них работает в крупных госкорпорациях и предприятиях, пишет URA.RU со ссылкой на мнение руководителя экономической программы Фонда Карнеги Андрея Мовчана.

Согласно данным Росстата, за последние два года число людей с зарплатой в миллион рублей увеличилось почти на 40%, составив 11287 человек. Половина россиян получает зарплату ниже 34,3 тысячи рублей.

"Эти 11 тысяч человек — не статистическая цифра, а капля в море, которая составляет 0,1% всех работников в стране. Мы здесь говорим об их абсолютной изолированности. Большинство из них сосредоточено в госкорпорациях, банках и предприятиях. Их стало больше, потому что крупные корпорации жиреют, получают льготы из бюджета. Основной их умысел в том, чтобы получаемые возможности и деньги использовать для обогащения менеджмента", — пояснил Мовчан.

По его словам, разрыв между очень богатыми и очень бедными не имеет никакого значения в масштабе страны для оценки ситуации.

"Смотреть надо на первые 10-20%, но и там разрыв по зарплатам есть, но он не страшный — такой же, как и у других стран с плохо развитой экономикой", — подчеркнул эксперт.

Он также объяснил тот факт, что представители сферы услуг и торговли зарабатывают больше остальных. По его словам, доля ВВП, которую дает промышленное производство, является мизерной, в то время как весь основной доход сосредоточен в сфере сервиса и торговли.

"Это маркетинг, создание новых товаров, научные исследования и так далее. В этом смысле все вполне логично и законно, тем более, что на производстве зависимость от человека значительно ниже. В сервисе она на уровне 100%", — пояснил Мовчан.

К тому же, по его словам, в России к созданию чего-то нового имеют отношение чиновники, которые традиционно получают больше всех.