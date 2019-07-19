Туристы в Горном Алтае запечатлели кусочек радуги

Даже свет струился в направлении ветра / Фото: Светлана Козлова vk.com/barneos22

Оптическое природное явление — кусочек большой радуги, показалось путешественнице Светлане Козловой крайне необычным, рассказывают в интернет сообществе "Барнаул 22".

Часть радуги туристка наблюдала 13 июля по дороге из Теректы в Усть-Коксу.

"Небо сильно нахмурилось и одновременно засветился воздух. Свечение было необычным. Я вышла из машины, чтобы посмотреть на него и сделать кадры. Увидела радугу в небе. Из нее хлестал свет и дул сильный ветер. Пригибались деревья и травы, даже свет струился в направлении ветра. Любовалась долго", — вспоминает Светлана.

После она села в машину и поехала дальше. "В один момент, даже не заметила, как это произошло, радуга превратилась в свечение над вершиной горы. Зрелище получилось фантастическое, убыстряющее удары сердца, вызывающее дрожь и мурашки. Приоткрылось небо и из него засквозило "светоцветом", — добавила путешественница.

В апреле небо над Барнаулом украсила двойная радуга.