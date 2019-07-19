России и Белоруссии нужно создать единые регламенты на продукцию сельхозпроизводства, чтобы защитить наш рынок от некачественных товаров. Об этом заявил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Он принимал участие в VI форум регионов двух дружественных государств в Санкт-Петербурге.

Серов отмечает, что для развития торговых связей между странами нужно унифицировать ГОСТы и технические регламенты по продукции.

"Например, на молоко и сыры, которые реализуются в том числе и в Алтайском крае, у нас одни регламенты, у Белоруссии другие. Поэтому к нам могут привезти продукт с низкой жирностью, с содержанием пальмового масла либо изготовленный на сухом молоке, стандартизированный как сыр. На отечественной продукции этот вопрос маркируется четко", — подчеркнул Серов.

Он добавил, что на форуме представители двух стран приняли такое решение.

Что же касается непосредственно Алтайского края, то регион с Белоруссией сотрудничает активно. В 2018 году объем внешнеторгового оборота превысил 174 млн долларов (11% от общего внешнеторгового оборота края). Регион вывез на экспорт продукции на 41 млн долларов: запчасти, мука, крупы, шины, семя подсолнечника. Нам импортировали на 130 млн долларов сельхозмашин, тракторов, комбайнов и других товаров.

Депутат напомнил, что правительство Алтайского края подписало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь еще в 2014 году.