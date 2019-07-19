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С кем соперничал Шукшин: подводим итоги теста

, ИА "Амител"
Amic.ru называет имя победителя в тесте на знание интересных фактов из жизни Шукшина

В начале недели, 16 июля, мы запустили розыгрыш билета на две персоны на открытие Шукшинского кинофестиваля, который состоится 23 июля 2019 года.

Участникам нужно было пройти тест на знание интересных фактов о писателе, актере, режиссере, публицисте и просто хорошем человеке. Спасибо всем читателям за активное участие. Многие ответили правильно на все вопросы теста, из них методом генерации случайного числа был выбран один победитель!  

Представляем вашему вниманию счастливого обладателя пригласительного билета на кинофестиваль — Коваленко Мария. Поздравляем!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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