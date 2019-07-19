Фото: STENOGRAFFIA

Фестиваль уличного искусства Stenograffia впервые прошел в Екатеринбурге в 2010 году. Спустя девять лет он объединяет уже 12 городов и населенных пунктов России. За всё время участники создали около 500 арт-объектов по всей России, объединив более 400 художников и волонтёров, — пишет TJ.

В Екатеринбург в этом году приехали художники из Испании, Великобритании и Германии. Какими работами удивляли они и уличные художники России, смотрите в нашей фотоленте.