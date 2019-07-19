Прием заявок на соискание ежегодной премии мэра для студентов стартовал в Горно-Алтайске. В нем могут принять участие учащиеся очных отделений учебных заведений республиканской столицы.

Конкурс проводится для поддержки и материального стимулирования молодых людей, которые проявили себя в спорте, творчестве и волонтерстве.

Победителю присвоят звание "Лауреат премии Мэра города Горно-Алтайска – 2019" и выдадут свидетельство, подтверждающее его.

Лауреаты в каждой номинации награждаются памятными дипломами и денежными премиями. Их размер составляет 11,3 тысячи рублей 00 коп.

Всего наградят трех человек – по одному в каждой из номинаций: "Добровольческая деятельность", "Спортивные достижения" и "Творческие успехи".

Премию выдадут во время празднования Дня города, которое состоится 30 августа.

Подробности об условиях участия в конкурсе можно узнать в положении, опубликованном "Новостями Горного Алтая" либо в управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Горно-Алтайска (пр-кт Коммунистический д. 18, каб. 413, тел. 29-4-02).