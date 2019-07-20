Третий июльский уикэнд не радует погодой. Несмотря на относительно летнюю температуру оба дня будут идти дожди, передает гидрометцентр Алтайского края.

В субботу воздух прогреется до +23,+28 градусов Цельсия. Днем по некоторым районам края пройдут дожди, возможны гроза, сильный ветер и град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Ночная температура опустится до +10,+15 градусов. Также вероятен дождь.

В Барнауле 21 июля будет дождь при температуре +23,+25 градуса.

Погода воскресенья будет примерно такой же: +24,+29 градусов, дождь, гроза, ветер 4-9 м/с с порывами до 11-16 м/с. возможно усиление ветра до 17-22 м/с.