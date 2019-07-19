18 июля состоялось открытие обновленной детской поликлиники Благовещенской ЦРБ после масштабного ремонта.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова приняла участие в торжественной церемонии, сообщает сайт региона. В здании провели целый комплекс работ, стоимостью почти 4,12 млн рублей.

Строители обустроили крыльцо, пандусы и тамбур, смонтировали новое освещение и электросиловое оборудование. Также работники установили пожарную сигнализацию и сети связи, отремонтировали системы водоснабжения и водоотведения.

В дополнении к этому закупили новое медицинское оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, небулайзер, рефрактометр, тонометр для измерения внутриглазного давления, щелевая ламп, и электроотсос. В поликлинике полностью заменили мебель и установили оргтехнику.

"Сегодня перед нами яркий пример того, как улучшается материально-техническая база медицинских учреждений, — обратилась к сотрудникам медучреждения Долгова. — От Правительства Алтайского края я благодарю всех, кто был причастен к реализации этого проекта, и желаю коллективу, чтобы вас не покидали силы, терпение, вера, не иссякали жизненная энергия и желание помогать людям".

Благовещенская центральная районная больница обслуживает 6,5 тысяч малолетних пациентов. Ремонт в ней проведен по региональному проекту "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".