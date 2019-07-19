Экстренно отремонтированный 18 июля фонтан в Камне-на-Оби после жалоб населения на вздутие пленки вновь нуждается в ремонте.
"Качество работ вызвало сомнения даже у простых обывателей: пленка клеилась на обычный герметик на влажную поверхность", сообщают "Каменские известия".
Результат долго не заставил себя ждать – уже на следующий день фонтан вновь стало "пучить".
Напомним, ремонт фонтана с использованием "современной технологии" с пленкой выполнен подрядчиком в лице фирмы “Домомода” в 2018 году.
После появления сообщений об "вздувшемся" фонтане в СМИ, Минстрой Алтайского края проверил объект и поручил подрядчикам устранить все дефекты строительно-монтажных работ.
Комментарии
Засыпать его землей, как в Барнауле, возле МИРа, и делов-то...
Что такое МИР? Если кинотеатр Мир, то там никогда не было фонтана. Точно нужную методичку используете?
19.07.2019 14:50
- гость -
Давно из колхоза сбежали?
14:54 - не колхоз, а имхо молодняк, который старого города не видел.
19.07.2019 15:08
Вах
тоже самое, только руки поменяны
для 14:50
Не знаю, колхоз Вы или школота, но, на всякий случай, расскажу:
На месте газона, на котором малые архитектурные формы снимают кино, как преступник убегает от полицейского, на самом деле находился фонтан, который новые эффективные собственники предпочли засыпать землей, чтобы не ремонтировать.
У кинотеатра мир действительно был фонтан, и его отремонтировали закапыванием. У же методику ремонта использовали и у Сулимы. Так что метод многократно опробованный.
Когда фонтан закопали, чтобы узнать возраст не колхозника?