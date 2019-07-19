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Герметик не спас. Фонтан "пучит" после ремонта в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Экстренный ремонт привел фонтан в приемлемый вид только на один день
Фото: izvestiy-kamen.ru

Фото: izvestiy-kamen.ru

Экстренно отремонтированный 18 июля фонтан в Камне-на-Оби после жалоб населения на вздутие пленки вновь нуждается в ремонте.

"Качество работ вызвало сомнения даже у простых обывателей: пленка клеилась на обычный герметик на влажную поверхность", сообщают "Каменские известия".

Результат долго не заставил себя ждать – уже на следующий день фонтан вновь стало "пучить".

Напомним, ремонт фонтана с использованием "современной технологии" с пленкой выполнен подрядчиком в лице фирмы “Домомода” в 2018 году.

После появления сообщений об "вздувшемся" фонтане в СМИ, Минстрой Алтайского края проверил объект и поручил подрядчикам устранить все дефекты строительно-монтажных работ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.07.2019 14:17
- гость -

Засыпать его землей, как в Барнауле, возле МИРа, и делов-то...

0  1
19.07.2019 14:50
- гость -

Что такое МИР? Если кинотеатр Мир, то там никогда не было фонтана. Точно нужную методичку используете?

0  0
19.07.2019 14:54
- гость -


19.07.2019 14:50
- гость -


Давно из колхоза сбежали?

0  0
19.07.2019 15:08
Вах

14:54 - не колхоз, а имхо молодняк, который старого города не видел.

0  0
19.07.2019 15:09
- гость -


19.07.2019 15:08
Вах


тоже самое, только руки поменяны

0  0
19.07.2019 15:14
- гость -

для 14:50
Не знаю, колхоз Вы или школота, но, на всякий случай, расскажу:
На месте газона, на котором малые архитектурные формы снимают кино, как преступник убегает от полицейского, на самом деле находился фонтан, который новые эффективные собственники предпочли засыпать землей, чтобы не ремонтировать.

0  0
19.07.2019 15:23
NiGHT

У кинотеатра мир действительно был фонтан, и его отремонтировали закапыванием. У же методику ремонта использовали и у Сулимы. Так что метод многократно опробованный.

0  0
19.07.2019 15:47
- гость -

Когда фонтан закопали, чтобы узнать возраст не колхозника?

0  0
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