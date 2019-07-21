Температура до 29 градусов, дожди, гроза и град. Такую погоду передает алтайский гидрометцентр на воскресенье, 21 июля

Днем на Алтае будет +24,+29 градусов Цельсия. В некоторых районах края снова будут идти дожди, местами сильные и с грозой. Возможен град. Ветер в пределах 3-8 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +11,+16 градусов, в некоторых районах края вероятен дождь.

В Барнауле температура последнего выходного дня будет +25,+27 градусов, в конце дня дождь и гроза.