Арт-композицию из фонарей в виде музыкантов и металлического рояля продемонстрировал в паблике Barnaul22 один из жителей Заринска.

Она представляет собой кованные металлические элементы, соединенные с фонарями таким образом, что те начинают походить на музыкантов.

Как сообщает "Алтайская правда", на благоустройство музыкального сквера было потрачено почти 400 тысяч рублей.

Большинство комментаторов положительно оценили работу, отметив мастерство исполнителей. Но некоторые посчитали, что деньги можно было потратить и с большей пользой.

"Травмоопасны все эти железяки. Нигде не хочу такое видеть, — написала жительница Алтайского края. — Такие штуки не должны в пешеходной зоне располагаться. Посреди клумбы еще может быть, но не на тротуаре".