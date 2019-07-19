В Алтайском крае идет набор 400 сотрудников МЧС, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Требуются сотрудники в шесть отрядов федеральной противопожарной службы (ОФПС), в том числе 183 человека – в 1 ОФПС (Барнаул).

Вакансии имеются на три основные позиции водитель, мастер-пожарный (спасатель) и пожарный.

Ранее первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Алексей Жук рассказал журналистам о том, что наибольшая потребность в сотрудниках у барнаульских пожарных частей.

"Барнаул расширяется, строятся новые районы, растет население города, а численность пожарной охраны длительное время не увеличивалась, — аргументировал Жук. — Пожары приходилось ликвидировать малыми силами, что сказывалось на общей эффективности работы".

На службу могут поступить граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие русским языком, которые соответствуют квалификационным требованиям и имеют необходимые для этого личные и деловые качествам, состояние здоровья и физическую подготовку. Предельный возраст поступления на службу в федеральную противопожарную службу — 40 лет.