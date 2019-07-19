Правительство Алтайского края в ближайшие годы намерено развивать в регионе цифровые технологии, включая блокчейны и виртуальную реальность. Глава региона Виктор Томенко провел заседание по реализации на территории Алтайского края национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", которое курирует министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

Как сообщает пресс-служба правительства края, речь идет о 5 проектах. Так "Информационная инфраструктура" предполагает, что к интернету должны быть подключены все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, медицинские организации, ФАПы и учреждения образования в населенных пунктах численностью от 100 человек.

Другие же проекты предусматривают работу по развитию так называемых "сквозных" информационных технологий. К ним относятся большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности. Данные технологии являются прорывными, позволяют в короткие сроки трансформировать традиционные отрасли экономики, делая их эффективными.

В планах властей, упростить для граждан получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме. К 2024 году не менее 70% взаимодействий граждан и организаций с органами власти будет осуществляться в цифровом виде. Кроме того, предусматривается увеличение выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также число принятых в вузы на IТ-специальности. Предусмотрены федеральные гранты, направленные на поддержку талантов в области математики, информатики и цифровых технологий.