Минздрав назвал учреждения, где могут оказывать высокотехнологичную медпомощь вне ОМС. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта приказа Минздрава, в 2020 году оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), будет 141 учреждение.

Документом предлагается утвердить перечень соответствующих учреждений. Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

В перечень включен "Федеральный центр травматологии, ортопедии ‎и эндопротезирования", расположенный в Барнауле на улице Ляпидевского.

Ранее сообщалось, что центр травматологии получил официально нового руководителя, которым стал Владимир Пелеганчук, до этого пять лет занимавший пост министра здравоохранения Республики Алтай.